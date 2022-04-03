За сбежавшую Чулпан Хаматову вступилась бывшая свекровь

Актриса Чулпан Хаматова спешно покинула Россию. Недавно артистка приняла решение перебраться в Латвию, где у нее есть элитная недвижимость. По поводу эмиграции актрисы стали нелестно высказываться многие ее коллеги. А вот бывшая свекровь Чулпан — Ольга Волкова (актриса является мамой первого мужа Хаматовой — Ивана Волкова — прим. «З-ая.ру») встала на ее сторону. Ольга Владимировна призналась, что очень переживает за Чулпан и желает ей счастья за границей. «Она безупречно чистый и очень порядочный человек. Чулпан получила большую премию от Путина и все вложила в фонд. Главной ее целью всегда было спасти детей, все для этого сделать. Я боялась за здоровье Чулпан, потому что она столько сил тратила на это. Поэтому все, что сложилось вокруг нее сегодня, это чудовищно просто», — поделилась наболевшим 82-летняя актриса Ольга Волкова.Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, ранее появилась информация о том, что Чулпан устроилась на работу в рижский театр. Ольга Владимировна отметила, что не в курсе этой новости. «Пока не знаю, но, надеюсь, что она найдет работу. Дело в том, что по фонду она связана со многими людьми, она потрясающая актриса и потрясающий человек. Поэтому, конечно, ей кто-то поможет и найдет возможности предложить ей работу. Чулпан безоговорочно талантливый человек, могла бы и преподавать. Я верю, что она выдержит эту трудную ситуацию», — отметила артистка. Несмотря ни на что, Волкова старается не терять связь с Хаматовой. «Естественно! Было же интервью с Катей Гордеевой. Подписываюсь под каждым сказанным там словом. С моей точки зрения, все так и есть. Так сложились обстоятельства, которые вынудили ее там оказаться», — заявила актриса в интервью «МК».