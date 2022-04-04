15 забавных шедевров неординарного маркетинга, в создании которого принимали участие мастера своего дела
Сегодня, 19:50
Маркетинг — наука не такая простая, как кажется. Чтобы привлечь внимание клиента к продукту, нельзя просто бегать за ним и кричать: «Купи!» Поэтому производители стараются, как могут, создавая неординарные вывески, креативную рекламу и нейминг на грани. Мы собрали для вас подборку примеров такого божественного маркетинга.
Сила чебурека
Отличная акция
Есть желающие намазать?
Двусмысленно
Как корабль назовёшь…
Говорят, всё дело в яйцах…
Шампунь для нечисти
В противовес таким оригинальным названиям предлагаем вам взглянуть на бренды, которые притворяются другими известными компаниями, и это так плохо, что даже гениально.
А для чего ещё?
Хороший рецепт
Хотите?
Доска раздумий
Вы на каком факультете?
Роботы победили
Для фанатов рыжего из Иванушек
Какой график интересный
А здесь вы можете найти подборку объявлений, которые вобрали в себя весь народный креатив.
По материалам: Юмор