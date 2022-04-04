15 забавных шедевров неординарного маркетинга, в создании которого принимали участие мастера своего дела

Маркетинг — наука не такая простая, как кажется. Чтобы привлечь внимание клиента к продукту, нельзя просто бегать за ним и кричать: «Купи!» Поэтому производители стараются, как могут, создавая неординарные вывески, креативную рекламу и нейминг на грани. Мы собрали для вас подборку примеров такого божественного маркетинга.

Сила чебурека

Отличная акция

Есть желающие намазать?

Двусмысленно

Как корабль назовёшь…

Говорят, всё дело в яйцах…

Шампунь для нечисти

В противовес таким оригинальным названиям предлагаем вам взглянуть на бренды, которые притворяются другими известными компаниями, и это так плохо, что даже гениально.

А для чего ещё?

Хороший рецепт

Хотите?

Доска раздумий

Вы на каком факультете?

Роботы победили

Для фанатов рыжего из Иванушек

Какой график интересный

А здесь вы можете найти подборку объявлений, которые вобрали в себя весь народный креатив.