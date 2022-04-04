19 фотографий счастливчиков, которые заказали еду и внезапно сорвали куш, получив куда больше, чем они просили

Некоторые общепиты настолько любят своих клиентов, что готовы выполнить любую их прихоть, чтобы порадовать их и подарить незабываемые впечатления. Иногда любовь переходит все допустимые границы. В результате гости сталкиваются с невиданной щедростью, которая увеличивает заказанные блюда или добавки к ним в несколько раз. Подобный сервис нередко становится поводом для смеха и создания забавных, памятных фото. Возникает единственный вопрос — как это всё съесть?

Я сказала своему сыну, что он может купить только один пончик

Нам привезли 24 тако вместо заказанных 12

Я спросил парня, принимавшего мой заказ, «сколько острого соуса он может дать мне, не потеряв работу?». Оказывается, это 243 пакета. Спасибо, Taco Bell

Taco Bell — международная сеть ресторанов быстрого питания, которая довольно часто балует своих клиентов, обеспечивая их дополнительными соусами и другими приятными бонусами.

Можно мне дополнительное яйцо в суп?

В Токио, где было заказано это блюдо, к клиентам относятся с огромным уважением. У вас никогда не возникнет проблем при посещении заведений общественного питания.

Мой размерчик

Иногда аппетит не знает предела.

В кафе можно было заказать дополнительные сливки для мороженого или торта за 30 центов. Мне стало любопытно, что будет, если я попрошу их принести без всего остального. Вот результат

Можно мне побольше белого соуса, пожалуйста?

Экстра томат в моём бургере

Попросили дополнительно добавить пепперони

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Подруга заказала пиццу с курицей, когда мы были в Израиле. Её поняли буквально

Её мама попросила рожок «детского размера»

Это не спагетти, это дополнительный сыр

Дополнительные оливки, добавленные в мой мартини

Заказали сырную пиццу с грибами. Грибов было много, очень много

Я попросил добавить столько макарон и сыра, сколько возможно. После такого обеда я точно не выживу

Я попросил добавить немного майонеза. Кажется, повар перестарался

Я попросил дополнительно жаренного нута. Посмотрите, нута почти столько же, сколько и риса

Я попросил у Waffle House столько шоколадной стружки, сколько мне могут дать

Будьте осторожны со своими желаниями, ведь они имеют свойство сбываться.