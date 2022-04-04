Алексей Чумаков оправдался за свой отъезд

Певец Алексей Чумаков рассказал о своем экстренном отъезде. Поклонники артистка забеспокоились, когда певец в соцсетях признался, что покинул страну. Артист поспешил обратиться к ним с объяснением. Вот уже некоторое время звезды друг за другом уезжают из страны. Публика, увидев, что Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук находятся не в России, задалась вопросом, мол, и они решили уехать вслед за коллегами по шоу-бизнесу? 41-летний артист тут же поделился причиной отъезда: «У меня концерт в Ташкенте. Тур по Средней Азии: Узбекистан, Казахстан. И я заехал на денек на малую родину. А жена поехала со мной, чтобы посмотреть на нее».Алексей Чумаков с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Исполнитель рассказал, что планирует совмещать работу и отдых. «Буду наслаждаться красотами фантастического древнейшего города и буду знакомить вас обязательно с ними. Поверьте, здесь есть, на что посмотреть, чему удивляться и чем наслаждаться. Мы стартуем кайфовать от Самарканда», — обратился Алексей к подписчикам. Чумаков вместе со своей супругой уже успел заехать на ковровую фабрику, производство шелковой бумаги, а также насладиться настоящим самаркандский пловом. Ковальчук призналась, что в полном восторге от поездки: «Моя невероятная мечта сбылась. Нам с Алексеем удалось на пару дней выбраться в Самарканд и я в диком восторге. Обязательно сделаю вам потом объемный пост о том, что и как можно посмотреть, но этот город обязателен для путешествия», цитирует Teleprogramma.pro.