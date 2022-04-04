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Брат Бориса Моисеева уверен, что артиста держат в подвале

Брат Бориса Моисеева уверен, что артиста держат в подвале
Брат певца Бориса Моисеева бьет тревогу. Борису Моисееву 4 марта исполнилось 68 лет. После нескольких инсультов он ведет затворнический образ жизни, что регулярно порождает самые невероятные слухи. Рядом с ним находится его концертный директор Сергей Горох, являющийся основным источником информации для поклонников. Он говорит, что здоровье исполнителя стабильно, он принимает лекарства и посещает лечащего врача. При этом друзья держат с ним связь по телефону. Недавно, например, звонила Алла Пугачева и вела длительную беседу. А вот брат артиста Маркс Толкач потерял контакт с родственником. Он утверждает, что давно не общался с Борисом и считает, что тот находится в большой опасности. К такому мнению он пришел после сообщения, что Моисеев передал Гороху право собственности на свою московскую квартиру. Самого же его давно упекли в дом престарелых или в еще более ужасное место, откуда он не может выбраться.
Борис Моисеев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я считаю, что надо подключать органы безопасности и полицию. Надо разыскать, где находится Борис. То ли он в доме престарелых, то ли в погребе в подвале. Найти надо Бориса… Он его либо в подвале, либо в погребе закрыл!», — заявил он НТВ. Сам Маркс Толкач живет в Монреале, но очень бы не хотел терять свое право на квартиру артиста на Тверской, которая может стоить более 70 миллионов рублей. Он считает, что концертный директор обманывает доверяющего ему Бориса Моисеева и делает все возможное, чтобы приблизить смерть знаменитости. «Он получал деньги за концерты Бориса. Потихонечку его отправляет на тот свет. Горох бы и меня ликвидировал. Я его единственный соперник за наследство. Горох мне звонил. Причем говорил с агрессией. Он даже трубку Борису не дал, чтобы я убедился, что мой брат живой»,  — возмущается родственник певца. Ранее стало известно, что свое жилье в Юрмале Моисеев намерен передать дочери Аллы Пугачевой — Кристине Орбакайте. При этом сам пока еще хотел бы съездить туда нынешним летом, чтобы отдохнуть.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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