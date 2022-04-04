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Буцкая надеется, что кабмин поддержит идею о выплате наличными остатков маткапитала

Буцкая надеется, что кабмин поддержит идею о выплате наличными остатков маткапитала

17:11  Автор: Екатерина Кутузова



Родителям, которые уже распорядились материнским капиталом, нужно дать возможность получить оставшиеся суммы наличными. Депутаты «Единой России» попросили Правительство поддержать соответсвующий законопроект, заявила  апреля первый замглавы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая по итогам встречи депутатов фракции с кабмином.

«Сегодня на встрече с Правительством мы подняли вопрос о поддержке законопроекта, по которому родители, у которых на счетах от материнского капитала остались какие-то суммы, чтобы они могли эти деньги получить наличными», — сказала она.

Татьяна Буцкая: Часть маткапитала нужно разрешить брать деньгами


Буцкая сослалась на анализ Счетной палаты, согласно которому из 11 миллионов сертификатов практически 800 тысяч родителей имеют остатки на счетах. Многие даже не знают об этом, потому что индексация маткапитала произошла именно тогда, когда они написали заявление о распоряжении, пояснила депутат.

Парламентарий выразила надежду на то, что Правительство поддержит эту идею и предложила гражданам проверить в личных кабинетах Пенсионного фонда, остались ли там какие-то суммы после распоряжения маткапиталом.



#дети #деньги


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По материалам: pnp.ru

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