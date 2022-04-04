Чернышов прокомментировал идею ЛДПР признать действия Киева в Донбассе геноцидом русских

19:55 Автор: Мария Федорова

За геноцид русских на Украине виновные ответят по всей строгости закона. Так в беседе с News.ru заместитель Председателя Государственной Думы Борис Чернышов, член ЛДПР прокомментировал инициативу фракции внести в Госдуму проект заявления о геноциде русских на Украине.

В прошедшую пятницу фракция ЛДПР сообщила о намерении внести на рассмотрение Госдумы проект заявления о признании действий властей Украины на территории республик Донбасса с 2014 года геноцидом русского населения.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале фракции, депутаты ЛДПР осудили действия властей Украины, в результате которых за последние восемь лет на территории ДНР и ЛНР, по данным ООН, погибли 10 тысяч человек, 50 тысяч были ранены, и 4 миллиона стали беженцами. Основанием для внесения проекта на рассмотрение Госдумы также стал указ Киева о мерах «по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины», говорится в сообщении фракции.





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Чернышов отметил, что Украина годами вычеркивала Россию со страниц своей истории. Власти принимали законы, запретившие георгиевскую ленточку и проведение парада Победы. Концентрацией ненависти к стране стало уничтожение русских в Одессе, добавил депутат, отметив, что в это время «были уничтожены тысячи, а то и десятки тысяч человек, которые хотели быть русскими и любить Россию».

Он подчеркнул, что после внесения в Госдуму проекта заявления о признании геноцида русских на Украине, действия Киева, согласно документу, будут являться «грубейшим нарушением международного права».

Ранее Агентство внутренней безопасности Польши предложило МИД республики выслать из страны 45 сотрудников российского посольства из-за «ведения ими деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом»

#Украина #Донбасс #Москва

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