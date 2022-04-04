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Дима Билан сообщил о своем самочувствии после операции

Дима Билан сообщил о своем самочувствии после операции
Певец Дима Билан перенес серьезную операцию. Артист вышел на связь и успокоил поклонников после долгого отсутствия в Сети. Дело в том, что недавно певец перенес операцию. По словам музыканта, сейчас все в порядке, однако еще есть необходимость посещать медицинское учреждение. Несколько недель назад Дима Билан взбудоражил общественность известием о предстоящей операции. Чтобы избежать каких-либо домыслов артист сразу заявил — хирургическое вмешательство плановое. К слову, ранее артист говорил о проблемах, связанных с желудочно-кишечным трактом, иначе говоря, гастрит. В списке возможных заболеваний и межпозвоночная грыжа, а в прошлом году звезду свалил коронавирус. В прессе предполагали, что лечение может быть связано с алкогольной зависимостью. В последнее время Билан выходил пьяным даже на сцену, а в интервью Ксении Собчак знаменитость признался, что у него третья стадия. Похоже, сейчас у певца все в порядке. Хорошими новостями он поспешил поделиться в своем личном блоге.
Дима Билан - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Всем привет! Я на связи! Вижу, что переживаете! Все налаживается! Я уже выхожу из больницы, посещаю больницу каждый день, необходимые процедуры. Впереди восстановление (думаю займет еще месяц) и уже в мае отправляюсь в большой тур по России! Соскучился очень по вам и своей работе. Может быть, кажется, что ее нет, а работа идет. Использую это время с пользой. Утверждаю музыку, планирую премьеры, съемки и многое другое! Буду радовать вас в этом году», — отметил Дима. Приехав домой из клиники, Билан сразу опубликовал снимок с любимым питомцем. Сейчас музыкант отдыхает и набирается сил, ведь впереди его ждет плодотворная работа. «В квартире опять везде бардак, гардеробную мне делают, крышу чистят, снег чистят. Вообще домашние хлопоты отвлекают от неправильных мыслей. Так что дома все строится, все делается хорошо», — рассказывает артист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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