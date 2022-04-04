Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании прошла "самая ожидаемая свадьба года"

Вадим Карасев

В Испании на выходных состоялась свадьба Изабель Жюно, чей отец Филипп Жюно когда-то был женат на принцессе Монако Каролине, и испанского маркиза Альваро Фалько. На свадьбу собрались избранные представители испанской элиты и европейских аристократических семей — торжество в местных СМИ назвали "самой ожидаемой свадьбой года".





Альваро Фалько и Изабель Жюно

30-летняя Изабель Жюно — дочь бывшего члена королевской семьи Монако, французского банкира Филиппа Жюно (в браке он и принцесса Каролина были всего два года и развелись в 1980 году). Матерью Изабель является Нина Вендельбо-Ларсен, модель датского происхождения. Изабель работает диетологом и ведет тренинги по здоровому питанию, параллельно она также развивает модельную карьеру и снимается для журналов.

Ее избранник, 38-летний Альваро Фалько, происходит из испанского аристократического рода (после смерти его отца в 2020 году он получил титул четвертого маркиза Кубы), работает директором по продажам в компании по цифровому маркетингу, а также выступает в качестве диджея.

До свадьбы Альваро и Изабель встречались четыре года, а предложение маркиз сделал своей избраннице в апреле прошлого года.





Изабель Жюно

Невеста для церемонии выбрала роскошное платье бренда Pronovias. Свадебная церемония прошла во дворце XVI века Мирабель, который принадлежит семье жениха. На торжество съехались представители испанской элиты и аристократии. В том числе в списке гостей была Марта Ортега, глава компании Inditex, которой принадлежит Zara. Ее отец, основавший сеть, занимает третье место среди самых богатых людей в Европе. Всего на свадьбе было порядка 250 гостей.

Среди гостей был и отец невесты, 81-летний Филипп Жюно. Согласно журналу HOLA!, церемония была "очень эмоциональной", и Филипп "не смог сдержать чувств".





Меню торжества состояло из 20 блюд, включая дикого средиземноморского морского окуня, запеченного поросенка и десерт из лимонного пирога, шоколада и фундука.

Семья Изабель довольно известна во Франции. Ее дед, Мишель Жюно, был заместителем мэра Парижа и работал с президентом США Джоном Ф. Кеннеди. Предком Изабель также является генерал Жюно, служивший при Наполеоне. Его имя высечено на Триумфальной арке в Париже. Сама Изабель родилась в Нью-Йорке, затем училась в элитной швейцарской школе-интернате Le Rosey, где получали образование и многие члены королевских семей, французском лицее в Мадриде и Университете Вирджинии. Она свободно говорит на английском, французском, датском и испанском языках.





Надя Бесчетникова