Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании прошла "самая ожидаемая свадьба года"
В Испании на выходных состоялась свадьба Изабель Жюно, чей отец Филипп Жюно когда-то был женат на принцессе Монако Каролине, и испанского маркиза Альваро Фалько. На свадьбу собрались избранные представители испанской элиты и европейских аристократических семей — торжество в местных СМИ назвали "самой ожидаемой свадьбой года".
30-летняя Изабель Жюно — дочь бывшего члена королевской семьи Монако, французского банкира Филиппа Жюно (в браке он и принцесса Каролина были всего два года и развелись в 1980 году). Матерью Изабель является Нина Вендельбо-Ларсен, модель датского происхождения. Изабель работает диетологом и ведет тренинги по здоровому питанию, параллельно она также развивает модельную карьеру и снимается для журналов.
Ее избранник, 38-летний Альваро Фалько, происходит из испанского аристократического рода (после смерти его отца в 2020 году он получил титул четвертого маркиза Кубы), работает директором по продажам в компании по цифровому маркетингу, а также выступает в качестве диджея.
До свадьбы Альваро и Изабель встречались четыре года, а предложение маркиз сделал своей избраннице в апреле прошлого года.
Невеста для церемонии выбрала роскошное платье бренда Pronovias. Свадебная церемония прошла во дворце XVI века Мирабель, который принадлежит семье жениха. На торжество съехались представители испанской элиты и аристократии. В том числе в списке гостей была Марта Ортега, глава компании Inditex, которой принадлежит Zara. Ее отец, основавший сеть, занимает третье место среди самых богатых людей в Европе. Всего на свадьбе было порядка 250 гостей.
Среди гостей был и отец невесты, 81-летний Филипп Жюно. Согласно журналу HOLA!, церемония была "очень эмоциональной", и Филипп "не смог сдержать чувств".
Меню торжества состояло из 20 блюд, включая дикого средиземноморского морского окуня, запеченного поросенка и десерт из лимонного пирога, шоколада и фундука.
Семья Изабель довольно известна во Франции. Ее дед, Мишель Жюно, был заместителем мэра Парижа и работал с президентом США Джоном Ф. Кеннеди. Предком Изабель также является генерал Жюно, служивший при Наполеоне. Его имя высечено на Триумфальной арке в Париже. Сама Изабель родилась в Нью-Йорке, затем училась в элитной швейцарской школе-интернате Le Rosey, где получали образование и многие члены королевских семей, французском лицее в Мадриде и Университете Вирджинии. Она свободно говорит на английском, французском, датском и испанском языках.