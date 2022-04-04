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Екатерина Андреева призналась, что не доверяет коучам

Екатерина Андреева призналась, что не доверяет коучам
Ведущая Екатерина Андреева заявила, что за собой нужно вести личным примером. Телезвезда славится тем, как молодо она выглядит. Андреева раскрыла свои секреты и объяснила, почему не стоит верить создателям марафонов в Сети. Екатерина Андреева скептически относится к авторам инфопродуктов. Ведущая отметила, что за помощью будет обращаться только к профессионалам. «Я никогда не доверяла толстым диетологам, прыщавым косметологам и глупым людям, которые пытаются что-то объяснить. Докажи мне своим примером и тогда я пойду за тобой. А если это игра, то я туда точно не пойду», — поделилась она в беседе с Надеждой Стрелец.
Екатерина Андреева Андреева призналась, что вот уже много лет не изменяет своему косметологу, которую, к слову, уже замучили клиентки вопросами о Екатерине: «Мой косметолог Зина Николаевна, моя любимая, она уже устала опровергать! К ней приходят тетеньки разные, которые говорят: она точно себе все подрезала». По мнению ведущей, так людям проще обманываться, ведь все хотят найти волшебную таблетку и решить ей свои проблемы, в том числе и со внешностью. «В это приятно верить, не хочется работать. Хочется эффект плацебо, но мгновенный», — сетует Андреева. Брюнетка также откровенно рассказала, как ей удается держать себя в форме: «Ты будешь выглядеть так, как ты хочешь. Зафиксируй свое внимание на том, какой ты хочешь себя видеть, много занимайся спортом, будь доброй, не злись на себя, не гневайся, не завидуй и купи хороший крем».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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