Екатерина Андреева призналась, что не доверяет коучам

Ведущая Екатерина Андреева заявила, что за собой нужно вести личным примером. Телезвезда славится тем, как молодо она выглядит. Андреева раскрыла свои секреты и объяснила, почему не стоит верить создателям марафонов в Сети. Екатерина Андреева скептически относится к авторам инфопродуктов. Ведущая отметила, что за помощью будет обращаться только к профессионалам. «Я никогда не доверяла толстым диетологам, прыщавым косметологам и глупым людям, которые пытаются что-то объяснить. Докажи мне своим примером и тогда я пойду за тобой. А если это игра, то я туда точно не пойду», — поделилась она в беседе с Надеждой Стрелец.Екатерина Андреева Андреева призналась, что вот уже много лет не изменяет своему косметологу, которую, к слову, уже замучили клиентки вопросами о Екатерине: «Мой косметолог Зина Николаевна, моя любимая, она уже устала опровергать! К ней приходят тетеньки разные, которые говорят: она точно себе все подрезала». По мнению ведущей, так людям проще обманываться, ведь все хотят найти волшебную таблетку и решить ей свои проблемы, в том числе и со внешностью. «В это приятно верить, не хочется работать. Хочется эффект плацебо, но мгновенный», — сетует Андреева. Брюнетка также откровенно рассказала, как ей удается держать себя в форме: «Ты будешь выглядеть так, как ты хочешь. Зафиксируй свое внимание на том, какой ты хочешь себя видеть, много занимайся спортом, будь доброй, не злись на себя, не гневайся, не завидуй и купи хороший крем».