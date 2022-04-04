Елена Малышева в шоке от слухов о себе

Ведущая Елена Малышева в гневе высказалась о слухах, о себе. Популярная телеведущая и доктор медицинских наук опубликовала гневный пост в телеграм-канале. В нем она прямо заявила, что все, что писали о ней на протяжении последних дней, не соответствует действительности. «Поражаюсь количеству лжи, которая выливается сегодня на страницы социальных сетей. Все, что писали про меня на последней неделе, — ложь», — высказалась Елена Малышева.Елена Малышева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, сообщалось, что Елена Малышева покинула Россию и находится в США, где живут два ее сына и внуки. Появлялись публикации и о том, что закрывается программа «Жить здорово!», которые опровергла пресс-служба Первого канала. «Люди! Ложь – это нарушение одной из 10 библейских заповедей. Вы не боитесь человеческого суда, но перед высшим судом ответить придется. Здоровья всем! И не верьте тому, что пишут», — заключила Елена Малышева.