Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца

Певец Филипп Киркоров рассказал, на что пошел после развода с Аллой Пугачевой. Не секрет, что в свое время артисту приписывали немало романов, в том числе с коллегой по цеху Машей Распутиной, с которой они одно время плодотворно сотрудничали. Достаточно вспомнить их совместную песню «Роза чайная» и клип на нее, чтобы заподозрить звезд эстрады в бурной страсти. И, как внезапно признался Киркоров в шоу «Маска», повод для сплетен, действительно, был, и он даже делал Распутиной предложение. Правда, момент для того, чтобы покорить сердце артистки, Филипп выбрал неудачный – они ехали на теплоходе, где присутствовал тогдашний муж певицы и по совместительству ее продюсер Владимир Ермаков.Маша Распутина «Он застал меня с Машей в каюте. Когда я делал предложение выйти замуж, врывается ее муж Володя сумасшедший, царствие ему небесное, и дает мне в глаз. А у меня концерты! Это было еще до «Розы чайной», восемьдесят какой-то год», — поделился артист подробностями скандального конфликта. Однако Киркоров, однажды получив по лицу от ревнивого мужа, не образумился и попытал счастья с другой замужней коллегой – Анжеликой Агурбаш. «Я когда понял, что мой брак (с Пугачевой) трещит по швам, мне же надо было как-то спасать свою личную жизнь. И вот на горизонте появилась Анжелика. Но муж ко мне хорошо относился. Он как-то всерьез меня не воспринимал как конкуренцию. Он голубями занимался, колбасу производил», — уточнил поп-король, у которого с певицей тоже ничего не сложилось. Агурбаш и Распутиной, к слову, стоило бы ответить взаимностью на предложение Киркорова, поскольку счастья в браки они так и не построили, а Анжелика потом еще долго судилась с бизнесменом из-за алиментов на сына.