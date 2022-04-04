Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца

Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца
Певец Филипп Киркоров рассказал, на что пошел после развода с Аллой Пугачевой. Не секрет, что в свое время артисту приписывали немало романов, в том числе с коллегой по цеху Машей Распутиной, с которой они одно время плодотворно сотрудничали. Достаточно вспомнить их совместную песню «Роза чайная» и клип на нее, чтобы заподозрить звезд эстрады в бурной страсти. И, как внезапно признался Киркоров в шоу «Маска», повод для сплетен, действительно, был, и он даже делал Распутиной предложение. Правда, момент для того, чтобы покорить сердце артистки, Филипп выбрал неудачный – они ехали на теплоходе, где присутствовал тогдашний муж певицы и по совместительству ее продюсер Владимир Ермаков.
Маша Распутина «Он застал меня с Машей в каюте. Когда я делал предложение выйти замуж, врывается ее муж Володя сумасшедший, царствие ему небесное, и дает мне в глаз. А у меня концерты! Это было еще до «Розы чайной», восемьдесят какой-то год»,  — поделился артист подробностями скандального конфликта. Однако Киркоров, однажды получив по лицу от ревнивого мужа, не образумился и попытал счастья с другой замужней коллегой – Анжеликой Агурбаш. «Я когда понял, что мой брак (с Пугачевой) трещит по швам, мне же надо было как-то спасать свою личную жизнь. И вот на горизонте появилась Анжелика. Но муж ко мне хорошо относился. Он как-то всерьез меня не воспринимал как конкуренцию. Он голубями занимался, колбасу производил»,  — уточнил поп-король, у которого с певицей тоже ничего не сложилось.  Агурбаш и Распутиной, к слову, стоило бы ответить взаимностью на предложение Киркорова, поскольку счастья в браки они так и не построили, а Анжелика потом еще долго судилась с бизнесменом из-за алиментов на сына.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Microsoft запускает программу наставничества Xbox
Microsoft запускает программу наставничества Xbox
Многообещающая Citizen Sleeper получила дату релиза — сразу в Game Pass
Многообещающая Citizen Sleeper получила дату релиза — сразу в Game
Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца
Филипп Киркоров получил в глаз за предложение руки и сердца
Рита Дакота напугана болезнью дочери
Рита Дакота напугана болезнью дочери
Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании прошла "самая ожидаемая свадьба года"
Дворец XVI века, меню из 20 блюд и знать среди гостей: в Испании
Фанера ФК
Фанера ФК
Почему мне никогда не выучить финский: 16 приколов об этом удивительном языке
Почему мне никогда не выучить финский: 16 приколов об этом
15 забавных шедевров неординарного маркетинга, в создании которого принимали участие мастера своего дела
15 забавных шедевров неординарного маркетинга, в создании которого
Любовь Толкалина оказалась в больнице из-за переживаний
Любовь Толкалина оказалась в больнице из-за переживаний
Покинувшая Россию Рената Литвинова попала в больницу
Покинувшая Россию Рената Литвинова попала в больницу
В Новосибирской области пройдет программа «Шаг в будущее»
В Новосибирской области пройдет программа «Шаг в будущее»
Ольга Орлова в шоке от русофобии
Ольга Орлова в шоке от русофобии

Топ на сегодня

Elden Ring сохраняет лидерство в ТОП-10 Steam, но появились и 3 новинки
Elden Ring сохраняет лидерство в ТОП-10 Steam, но появились и 3
Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках Xbox
Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках
State of Decay 3 все еще на стадии предварительного производства
State of Decay 3 все еще на стадии предварительного производства
Елена Малышева в шоке от слухов о себе
Елена Малышева в шоке от слухов о себе
Гендиректор «Роскосмоса» высказался об Анне Нетребко
Гендиректор «Роскосмоса» высказался об Анне Нетребко

Еще по теме

Киркоров и Распутина оказались в спартанских условиях в Тыгде
Филипп Киркоров признался, что ему указали на дверь
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын
Выяснилось, чем сейчас занимается Филипп Киркоров