Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Future Games Show и PC Gaming Show запланированы на 12 июня

Future Games Show и PC Gaming Show запланированы на 12 июня


Несколько дней назад стало известно, что в этом году не будет проходить мероприятие E3 — самая крупная игровая выставка. При этом, она не будет проходить не только в оффлайн формате, но и в онлайне. Однако, отдельные компании планируют провести в привычные для E3 даты свои мероприятия.

Стало известно, что два игровых мероприятия — Future Games Show и PC Gaming Show — пройдут 12 июня. Они состоятся в онлайн формате, точное время начала трансляций пока не называется.

PC Gaming Show — мероприятие, которое организует издание PC Gamer, и в рамках этого события обычно демонстрируются игры для PC, но бывают и кроссплатформенные проекты. В последние годы подразделение Xbox активно сотрудничает с PC Gamer в рамках этого мероприятия, поэтому можно ожидать анонсы или подробности о ранее анонсированных играх Microsoft.

Future Games Show — мероприятие, которое организует издание Games Radar несколько раз в год. В рамках июньского Future Games Show можно тоже ожидать интересные анонсы для Xbox, на прошедшем в марте этого года аналогичном мероприятии Games Radar анонсировали две игры для Game Pass.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Future Games Show и PC Gaming Show запланированы на 12 июня
Future Games Show и PC Gaming Show запланированы на 12 июня
SnowRunner обновят 31 мая до Xbox Series X | S — представлен трейлер
SnowRunner обновят 31 мая до Xbox Series X | S — представлен трейлер
"Грэмми-2022": Джастин и Хейли Бибер, Дуа Липа, Леди Гага и другие звезды на красной дорожке
"Грэмми-2022": Джастин и Хейли Бибер, Дуа Липа, Леди Гага и
Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator коснется Италии и Мальты
Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator коснется Италии
Повзрослевшая фигуристка Камила Валиева предстала в неожиданном образе
Повзрослевшая фигуристка Камила Валиева предстала в неожиданном образе
Виктория Дайнеко нашла любовь в социальных сетях
Виктория Дайнеко нашла любовь в социальных сетях
Марина Зудина накупила драгоценностей на миллионы
Марина Зудина накупила драгоценностей на миллионы
Алексей Чумаков оправдался за свой отъезд
Алексей Чумаков оправдался за свой отъезд
Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках Xbox
Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках
Битва обложек. AnOther Magazine против Vogue
Битва обложек. AnOther Magazine против Vogue
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Яна Рудковская высказалась о запрете известного бренда
Яна Рудковская высказалась о запрете известного бренда

Топ на сегодня

В Антарктиде на станции «Академик Вернадский» началась пересменка экипажей
В Антарктиде на станции «Академик Вернадский» началась пересменка
Утечка: В сеть выложили новые скриншоты раннего билда Starfield
Утечка: В сеть выложили новые скриншоты раннего билда Starfield
Екатерина Андреева призналась, что она не просто «говорящая голова» на Первом канале
Екатерина Андреева призналась, что она не просто «говорящая голова»
Маргарита Симоньян высказалась о судьбе сбежавших звезд
Маргарита Симоньян высказалась о судьбе сбежавших звезд
Какие последствия могут грозить нашей планете при встрече со швейной иглой
Какие последствия могут грозить нашей планете при встрече со швейной

Еще по теме

На Future Games Show обещают 8 «мировых премьер» — представлен трейлер
В новом трейлере LEGO Star Wars: The Skywalker Saga показали антагонистов
Deliver Us Mars — анонсировано продолжение игры Deliver Us The Moon
Xbox Cloud Gaming получит поддержку мыши и клавиатуры