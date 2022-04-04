Future Games Show и PC Gaming Show запланированы на 12 июня





Несколько дней назад стало известно, что в этом году не будет проходить мероприятие E3 — самая крупная игровая выставка. При этом, она не будет проходить не только в оффлайн формате, но и в онлайне. Однако, отдельные компании планируют провести в привычные для E3 даты свои мероприятия.

Стало известно, что два игровых мероприятия — Future Games Show и PC Gaming Show — пройдут 12 июня. Они состоятся в онлайн формате, точное время начала трансляций пока не называется.

PC Gaming Show — мероприятие, которое организует издание PC Gamer, и в рамках этого события обычно демонстрируются игры для PC, но бывают и кроссплатформенные проекты. В последние годы подразделение Xbox активно сотрудничает с PC Gamer в рамках этого мероприятия, поэтому можно ожидать анонсы или подробности о ранее анонсированных играх Microsoft.

Future Games Show — мероприятие, которое организует издание Games Radar несколько раз в год. В рамках июньского Future Games Show можно тоже ожидать интересные анонсы для Xbox, на прошедшем в марте этого года аналогичном мероприятии Games Radar анонсировали две игры для Game Pass.