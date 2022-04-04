Гендиректор «Роскосмоса» высказался об Анне Нетребко

Дмитрий Рогозин рассказал, что думает о поступке оперной певица Анны Нетребко. Гендиректор «Роскосмоса» не оставил без внимания недавнее высказывание оперной дивы. Дмитрий Рогозин заявил, что певицу больше не ждут на стартовых комплексах. В середине марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с публичным обращением к оперной певице Анне Нетребко, пригласив ее посетить космодром «Восточный» в Амурской области. Однако спустя несколько недель он взял свои слова назад.Анны Нетребко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Стартовики просили вам передать, что они вас в гости больше не ждут. Расхотели... Некоторым великим артистам Бог дает голос, ум и честь. Кому-то просто голос. Короче, больше не требко», — написал Рогозин в своем Telegram-канале. Судя по всему, причиной стало недавнее резкое высказывание 50-летней звезды оперной сцены в отношении текущей политической обстановки в России. И хотя эксперты считают, что таким образом Анна лишь хотела дать понять, что ее деятельность находится вне политики, в родной стране многие осудили артистку. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поступок Нетребко настоящим предательством. К слову, Рогозин в последнее время живо реагирует на события, происходящие в шоу-бизнесе. Несколько дней назад он прокомментировал закрытие программы Елены Малышевой «Жить здорово!». Глава «Роскосмоса» заявил, что будет скучать по ее «танцам яичек и женщине-члену».