Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — самый известный российский астролог. Он обладает огромным объемом знаний, причем не только в астрологии, но и в других областях, которые помогают ему составлять более точные и понятные прогнозы. Эта неделя — не исключение.

Портал Woman’s day поделился информацией относительно того, что ждет на этой неделе представителей всех Знаков Зодиака. В целом период будет достаточно продуктивный и позитивный, однако, это не значит, что всё останется таким же радужным и прекрасным, если отойти от своих планов и начать рисковать.

Овен

Овнам на этой неделе, а особенно в самые опасные её дни, стоит как можно реже общаться с представителями самых негативных Знаков Зодиака. Речь идет о 8 и 9 апреля. Именно в эти дни нужно следить за своим настроением и как можно реже контактировать с обидчивыми и пессимистично настроенными людьми. Астролог отмечает, что с 4 по 10 число Овнам может понадобится больше сил, так как появятся новые заботы. Выхлопа от активной работы пока можно не ждать, но он точно будет. В любви все будет более радужно — новые знакомства, романтика. Пришла пора действовать.

Телец

Тельцам можно попробовать изменить свою судьбу, но делать это лучше не посредством повышенной активности, а с помощью трех сильных практик. В целом в этот период работу лучше пока приостановить, либо заниматься чем-то максимально привычным и спокойным. Заниматься поисками любви тоже бессмысленно — можно наткнуться на неурядицы. Либо просто разочароваться в себе. 4 и 10 числа не нужно общаться с новыми людьми. Если захочется общения и веселья, лучше посвятить себя этому в относительно благоприятные дни — 8 и 9 апреля.

Близнецы

Люди, рожденные под управлением этого Знака Зодиака, ощутят мощный прилив сил. Ночные светила дадут Близнецам массу новых возможностей и укрепят их здоровье, а также помогут выйти из черной полосы в работе и бизнесе. Что касается любви, то и тут Вселенная на стороне Близнецов. Павел Глоба отмечает, что на этой неделе люди данного Знака должны избавляться от надоевших и изживших себя отношений, искать новую любовь, либо просто общаться с окружающими. Также можно смело тратить время на работу, бизнес, поиски новых увлечений и впитывание новых знаний.

Рак

У Раков на этой неделе в любовной сфере всё будет довольно сложно. Придется пережить некоторые малоприятные события, но сильную любовь удастся сохранить. В общении с окружающими лучше быть осторожнее, особенно 8 и 9 апреля. В эти дни велика вероятность наткнуться на токсичных людей. Ракам полезно будет научиться защищаться от манипуляторов. Что касается работы, то в этой сфере людям этого Знака Зодиака нужно активизироваться уже с самого утра понедельника. Астролог считает, что усилия Раков окупятся на сто процентов. Важно лишь помнить о своих целях.

Лев

Львам можно смело отправляться на этой неделе в поездки — как делового, так и личного характера. Это прекрасное время для романтики и поисков второй половинки, начала новых отношений. Противоположный пол ждет от Львов-мужчин щедрости и внимательности, а от женщин улыбок и доброты. В работе Львов тоже ждут большие успехи. Привлечь больше денег в свою жизнь людям, рожденным под этими звездами, помогут три надежных способа. 5, 6 и 7 апреля звезды будут в ударе, поэтому максимальную активность лучше планировать именно на эти три дня текущей недели.

Дева

Девам необходимо в первую очередь заняться долгами. Павел Глоба настоятельно рекомендует закрыть все задолженности перед близкими, друзьями, банком. Это должно будет положительно сказать на удаче и судьбе. Это также поможет снизить градус проблем в общении с окружающими. Люди могут стараться вывести Дев из себя, поэтому представителям данного Знака лучше научиться не брать негатив на себя. В бизнесе и сфере финансов лучше не рассчитывать на внезапную прибыль. Нужно больше трудиться и меньше доверять внутреннему голосу, советам окружающих.

Весы

Самыми опасными днями для Весов на этой неделе станут 8 и 9 апреля. Настроение и энергетика звезд в эти дни будет максимально нестабильной, поэтому желательно в пятниц и субботу пользоваться заговорами на удачу. Скорее всего, Весам придется в эти дни пойти на уступки, чтобы не потерять деньги и авторитет в работе и бизнесе. Для начала новых отношений время очень неудачное, а вот для попыток достичь гармонии в уже существующих отношениях вполне подходящее. Природное умение Весов идти на компромиссы поможет им выйти победителями из любой ситуации.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе стоит начать активную работу над собой. Полезные советы о том, как стать лучше, помогут им выйти на новый уровень. Не исключено, что в деловой сфере Скорпионам придется вернуться к задачам, которые не были до конца решены в прошлом. Чтобы такие дела были максимально успешными. Лучше начать неделю с наведения порядка в документах и в целом на рабочем месте. В любовных отношениях тоже лучше постараться прийти к гармонии. Нужно научиться дарить второй половинке больше своего времени, а также любыми способами бороться с изматывающей рутиной.

Стрелец

У Стрельцов будет целых три неблагоприятных дня на этой неделе — вторник, среда и четверг, но не нужно бояться проблем. Обойти их стороной Стрельцам поможет оптимизм и умение встречать проблемы с улыбкой. Улыбаться полезно даже в те моменты, когда находит грусть, так что это универсальное лекарство от хандры и неурядиц в жизни. Неделя идеально подходит для поисков второй половинки, романтики. Не нужно скрывать и сдерживать свои чувства. В бизнесе и в работе астролог советует Стрельцам действовать, причем максимально решительно и смело — как в любви.

Козерог

У Козерогов неделя начнется очень хорошо, ведь 4 апреля — день силы. В этот день можно и даже нужно задумываться о завтрашнем дне. Полезными станут медитации на создание успешного будущего. Павел Глоба настоятельно советует на этой неделе Козерогам уделять внимание пожилым бабушкам и дедушкам или родителям, быть максимально продуктивными в делах по дому. Не исключено, Что одинокие Козероги встретят свою любовь. В амурных делах важно не ждать у моря погоды, а действовать незамедлительно, особенно если сердце говорит «вперед». Это очень продуктивная неделя и для работы.

Водолей

Водолеям очень важно следить за своим самочувствием и укреплять его. В этом им помогут симоронские ритуалы, а также умение одеваться по погоде. Риск подхватить простуду крайне велик. Крайне удачно и легко может даваться Водолеям посредническая деятельность, а также деловое общение в целом. Очень важно оставаться легкими на подъем. В любви можно тоже проявить активность. Флирт и романтика поднимут Водолеям настроение и помогут расслабиться, забыть о проблемах дома и на работе. Строить какие-то планы пока не стоит. Велик риск того, что всё ещё десять раз поменяется.

Рыбы

Эта неделя просто отлично подходит для начала и поисков новых отношений, либо для укрепления уже имеющейся любви. Чтобы в амурных делах было много удачи. Нужно сначала очиститься от негатива. В этом им помогут пять эффективных техник и своевременный отдых. Если любовная сфера будет процветать, то в финансовом направлении Рыб могут ожидать некоторые трудности и неурядицы. Вполне возможно, что придется потратить много денег на что-то необходимое, а на работе появятся проблемы с договоренностями.