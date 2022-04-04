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"Грэмми-2022": Джастин и Хейли Бибер, Дуа Липа, Леди Гага и другие звезды на красной дорожке

"Грэмми-2022": Джастин и Хейли Бибер, Дуа Липа, Леди Гага и другие звезды на красной дорожке

В США прошла музыкальная премия "Грэмми-2022". На красную дорожку вышли Джастин Бибер, Хейли Болдуин, Леди Гага, Дуа Липа, Пэрис Хилтон, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер и другие.

Одной из самых ярких пар стали Джастин и Хейли Бибер. Не так давно модель попала в больницу из-за тромба в мозге. Сейчас Хейли чувствует себя хорошо и уже вернулась к светской жизни. Не меньше внимания привлекла к себе Дуа Липа, которая появилась в винтажном платье 30-летней давности из коллекции Versace 1992 года. Певицу в этом образе в сети сравнили с Донателлой Версаче.

Дуэт Silk Sonic взял награды во всех четырех заявленных номинациях, включая "Песню года". Еще одним триумфатором премии стала Оливия Родриго, которая унесла с собой сразу три статуэтки. Одну из них она не удержала — награда упала на пол и раскололась. Стоит отметить, что подобный инцидент происходит на "Грэмми" не впервые — в 2010 году статуэтку разбила Тейлор Свифт.


Джастин и Хейли Бибер


Джастин (в Balenciaga) и Хейли Бибер (в Saint Laurent)


Кортни Кардашьян (в Et Ochs) и Трэвис Баркер (в Givenchy)


Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер


Дуа Липа в Versace


Пэрис Хилтон в Atelier Zuhra


Билли Айлиш в Rick Owens


Аврил Лавин


Рейчел Зеглер в Dior


Джаред Лето в Gucci
Ленни Кравиц в Natalia Fedner


Лили Олридж в Nensi Dojaka


Lil Nas X в Balmain


Лаверна Кокс в John Galliano


Донателла Версаче в Versace


Холзи в Pressiat


Доджа Кэт в Versace


Крисси Тейген в Nicole + Felicia


Синтия Эриво в Louis Vuitton


Кэрри Андервуд в Dolce & Gabbana


Челси Хэндлер
Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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