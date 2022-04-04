"Грэмми-2022": Джастин и Хейли Бибер, Дуа Липа, Леди Гага и другие звезды на красной дорожке

Вадим Карасев

В США прошла музыкальная премия "Грэмми-2022". На красную дорожку вышли Джастин Бибер, Хейли Болдуин, Леди Гага, Дуа Липа, Пэрис Хилтон, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер и другие.

Одной из самых ярких пар стали Джастин и Хейли Бибер. Не так давно модель попала в больницу из-за тромба в мозге. Сейчас Хейли чувствует себя хорошо и уже вернулась к светской жизни. Не меньше внимания привлекла к себе Дуа Липа, которая появилась в винтажном платье 30-летней давности из коллекции Versace 1992 года. Певицу в этом образе в сети сравнили с Донателлой Версаче.

Дуэт Silk Sonic взял награды во всех четырех заявленных номинациях, включая "Песню года". Еще одним триумфатором премии стала Оливия Родриго, которая унесла с собой сразу три статуэтки. Одну из них она не удержала — награда упала на пол и раскололась. Стоит отметить, что подобный инцидент происходит на "Грэмми" не впервые — в 2010 году статуэтку разбила Тейлор Свифт.





Джастин и Хейли Бибер





Джастин (в Balenciaga) и Хейли Бибер (в Saint Laurent)





Кортни Кардашьян (в Et Ochs) и Трэвис Баркер (в Givenchy)





Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер





Дуа Липа в Versace





Пэрис Хилтон в Atelier Zuhra





Билли Айлиш в Rick Owens





Аврил Лавин





Рейчел Зеглер в Dior





Джаред Лето в GucciЛенни Кравиц в Natalia Fedner





Лили Олридж в Nensi Dojaka





Lil Nas X в Balmain





Лаверна Кокс в John Galliano





Донателла Версаче в Versace





Холзи в Pressiat





Доджа Кэт в Versace





Крисси Тейген в Nicole + Felicia





Синтия Эриво в Louis Vuitton





Кэрри Андервуд в Dolce & Gabbana





Челси ХэндлерКсения Смирнова