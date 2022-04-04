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Яна Рудковская высказалась о запрете известного бренда

Яна Рудковская высказалась о запрете известного бренда
Продюсер Яна Рудковская не понимает, что будет с вещами, которые заказали и оплатили люди. Отечественные звезды высказались о компании Chanel, которая официально подтвердила факт запрета россиянам носить их вещи в РФ. Напомним, бренд требует от наших граждан подписать бумагу, в которой они обязуются не использовать купленный товар в своей стране.
Яна Рудковская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Светлана Бондарчук назвала эту меру «примитивной демонстрацией русофобства». Юлия Меньшова рассудила, что такими темпами нам скоро и еду запретят покупать. «Интересно, а если у тебя был заказ оплачен до 24 февраля 2022 года, что с этим делать, носить только в Париже? Но это все странно выглядит! Тогда надо предоставить камеру хранения от компании для тех, кто не может вывезти свои вещи. Или компания вернет деньги за оплаченный и заказанный товар?» — удивилась Яна Рудковская. Она сочла меры компании унизительными для нее, ведь продюсер потратилась у них примерно на 1 миллион евро.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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