Эксперимент по курортному сбору предложили продлить

10:45 Автор: Виктория Карташева

Законопроект: № 99313-8

Дума Ставропольского края внесла на рассмотрении Госдумы законопроект о продлении эксперимента по курортному сбору еще на пять лет. Документ опубликован в электронной базе палаты.

Проведение эксперимента по взиманию с туристов курортного сбора началось в мае 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, в июле 2018 года — в восьми муниципалитетах Краснодарского края. Эксперимент должен был пройти и в Крыму, однако его отложили, а в 2022 году — отменили. Максимальный размер сбора, согласно законодательству, не должен превышать 100 рублей. Платить его должны совершеннолетние граждане, которые проживали в объектах размещения более 24 часов.





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Средства от взимания сбора направляются на развитие городской инфраструктуры. Завершить проведение эксперимента планировалось 31 декабря 2022 года, законопроектом предполагается продлить его до 31 декабря 2027 года.

Авторы законопроекта отметили эффективность проведения эксперимента. К примеру, за период 2018 — 2021 годов за счет уплаты туристами курортного сбора в бюджет Ставропольского края поступило 904,4 миллиона рублей. Продление эксперимента сделает доступнее санаторно-курортного лечения и поможет реализовать потенциал России как территории оздоровительного туризма, подчеркивается в пояснительной записке к документу.

О том, что в Думе Ставропольского края работают над данным законопроектом, сообщалось в конце марта. При этом представители туристической отрасли выступили за отмену «налога на отдых» в связи с падением уровня доходов граждан.

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