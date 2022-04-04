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Юлия Савичева замучилась болеть коронавирусом

Юлия Савичева замучилась болеть коронавирусом
Певица Юлия Савичева слегла с тяжелой болезнью. Вечером 3 апреля певица Юлия Савичева сообщила своим поклонникам, что на некоторое время пропала из соцсетей, потому как заразилась «омикроном». На днях тест подтвердил наличие нового штамма CoViD-19 у 35-летней звезды. «Сколько раз я болела коронавирусом, уже со счета сбилась. И «омикрон» тоже теперь. Поэтому я так долго не могу выбраться из этого кашля. В общем, кошмар, он меня замучил уже», — сообщила артистка подписчикам в Telegram.
Юлия Савичева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Юлия пожелала своим фанам здоровья и попросила поделиться с ней занимательными историями из жизни, чтобы певица могла отвлечься от своей болезни. Савичева также добавила, что временно находится на самоизоляции. Напомним, что пока артистка строит карьеру в России, ее маленькая дочь живет в Португалии. Звезда не скрывает, что фактически живет на две страны, но из-за пандемии постоянно летать к дочери стало гораздо сложнее.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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