Кристина Орбакайте отменила гастроли в Израиле

50-летняя певица Кристина Орбакайте сообщила, что концерты в Израиле отменяются. С конца февраля в Израиле находится Алла Пугачева, которая отдыхает к побережью Средиземного моря вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми: Гарри и Лизой. Максим Галкин анонсировал свои выступления в нескольких городах в июне. Недавно стало известно, что в Израиле в мае выступит с концертами и Кристина Орбакайте. Многие решили, что артистка решила покинуть Россию, чтобы воссоединиться с мамой. При этом сама Примадонна уверяет, что просто отдыхает на море, а эмигрировать совсем не собирается.Кристина Орбакайте - фото архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Сегодня же стало известно, что Кристина отменила концерты в Израиле. Об этом сообщила сама артистка. «Актуальная афиша только у меня на сайте», — пояснила Орбакайте. Она выложила видео с записью с израильского сайта, на котором были в продаже билеты на ее местные шоу. «Друзья, обратите внимание — этих концертов не будет», — указала поп-звезда, не вдаваясь в подробности. Певица попросила поклонников ориентироваться на афишу ее официального сайта. На нем обозначены два грядущих концерта. Первый пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, а второй — 25 мая в Москве, в «Крокус Сити Холле».