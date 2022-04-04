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Куклы-обереги в разных странах

Куклы-обереги в разных странах

В разных культурах существуют свои обереги и талисманы. Среди множества стран и народов распространена практика использования кукол-оберегов. Эксперты рассказали о самых известных примерах такого мощного оберега.


Многие люди делают обереги, но не понимают, что негатив приходит к ним не извне, а рождается внутри их собственного дома. Ознакомьтесь с вещами, которые крадут энергию и лишают вас счастья. Избавьтесь от них как можно скорее, чтобы созданные вашими руками куклы и другие обереги были максимально полезными.

Русская кукла

Кукла на Руси была самым важным талисманом удачи и защитным оберегом от любой беды. Созданная с любовью, она защищала семью или отдельно взятых людей от болезней, проблем в любви, сглаза и проклятий.

Они делались из соломы, глины. Сшитую фигурку наполняли сушеными защитными травами: полынью, мятой, крапивой. Такие куклы располагались у входной двери, чтобы отвадить недобрых посетителей — как видимых, так и невидимых. Куклы делались по случаю праздников типа Ивана-Купала, Масленицы, изготавливались в качестве подарка новорожденному малышу, либо такие куклы делали женщины в качестве оберега своим мужчина, которые отправлялись в дальний путь.

Лицо куклы никак не рисовалось. Кукла создавалась без лица для того, чтобы в нее не вселились злые духи. Она должна была принести ему благополучие, здоровье, радость. Куклы дарились на свадьбу, на день рождения, а также просто так — в качестве жеста доброй воли.


Европейские куклы

В Европе делали в основном куклы-обереги из соломы. Их главным назначением считалась защита урожая и повышение продуктивности при работе в поле. Считалось, что даже самая ненастная погода может не нанести большого вреда посадкам, если у хозяев есть такой оберег. Куклу насаживали на палку и ставили прямо посреди посевов. Если она приходила в негодность, но вместо нее делали новую, а старую сжигали. Еще такие куклы кельты использовали при проведении обрядов на плодородие почвы.

Индейские куклы

Индейцы на протяжении всей своей истории делали куклы-обереги их корней массивных и могучих деревьев — например, тополя, дуба или секвойи. Индейцы считали, что в деревья заключена огромная сила, которая переходила к человеку. Она дарила ему сильное здоровье и помогала получать энергию от добрых духов. Еще она спасала его в передрягах и помогала выживать в случае встречи с опасными дикими животными. Если решите сделать такой оберег, обязательно раскрасьте куклу.

Африканские куклы

Во множестве африканских народов существуют специальные обереги для девушек и женщин, которые помогают зачать ребенка и родить его здоровым. Если вы планируете завести малыша, такая кукла будет крайне полезной. Сделать такую куклу достаточно непросто, поэтому ознакомьтесь с видео-уроком о том, как можно смастерить себе такой оберег. Старайтесь использовать при создании такой куклы мешковину и другие натуральные материалы. Вот как можно сделать такую куклу:



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По материалам: dailyhoro.ru

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