Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках Xbox





Анонсирована игра Layer Section & Galactic Attack S-Tribute для Xbox One, Playstation 4, Switch и PC. Проект выходит 28 апреля на консолях Playstation 4 и Switch, а позже игра должна добраться до Xbox One и PC.

Layer Section & Galactic Attack S-Tribute — игра в жанре shoot ’em up. К анонсу проекта разработчики представили первый трейлер, где можно видеть и геймплей Layer Section & Galactic Attack S-Tribute. Новая игра представляет собой версию аркадной игры RayForce (1995 года) для консолей. В проекте игроки управляют X-RAY, мобильным оружием, оснащенным лазерами, и сражаются против системы Con-Human за выживание человечества.

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