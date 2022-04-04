Любовь Толкалина оказалась в больнице из-за переживаний

Актриса Любовь Толкалина сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Артистка не раз рассказывала в своем микроблоге о том, что достаточно остро реагирует на события, которые сегодня происходят в мире. Например, не так давно она призналась, что на фоне стресса у нее упало зрение. На этот раз со звездой театра и кино приключилась еще одна беда – она попала в медучреждение, судя по всему, причина все та же – многочисленные переживания.Любовь Толкалина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Дорогие мои. После всех новостей я в итоге оказалась в больнице. Надеюсь, ненадолго, но на какое-то время исчезаю и отсюда. Берегите себя», – истошно закричала Толкалина в своем микроблоге. Что именно произошло, актриса подробно рассказывать не стала. В комментариях к публикации подписчики пожелали любимому кумиру скорейшего выздоровления, а некоторые посоветовали не принимать так близко к сердцу все, что происходит в мире.