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Любовь Толкалина оказалась в больнице из-за переживаний

Любовь Толкалина оказалась в больнице из-за переживаний
Актриса Любовь Толкалина сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.   Артистка не раз рассказывала в своем микроблоге о том, что достаточно остро реагирует на события, которые сегодня происходят в мире. Например, не так давно она призналась, что на фоне стресса у нее упало зрение. На этот раз со звездой театра и кино приключилась еще одна беда – она попала в медучреждение, судя по всему, причина все та же – многочисленные переживания.
Любовь Толкалина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Дорогие мои. После всех новостей я в итоге оказалась в больнице. Надеюсь, ненадолго, но на какое-то время исчезаю и отсюда. Берегите себя», – истошно закричала Толкалина в своем микроблоге. Что именно произошло, актриса подробно рассказывать не стала. В комментариях к публикации подписчики пожелали любимому кумиру скорейшего выздоровления, а некоторые посоветовали не принимать так близко к сердцу все, что происходит в мире.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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