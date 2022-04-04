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Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой

Максим Галкин признался, как воспитывает детей с Аллой Пугачевой
Артист Максим Галкин рассказал, что он очень вспыльчивый. Свою вторую половинку шоумен Максим Галкин считает самой лучшей мамой, которая могла бы быть у двойняшек Гарри и Лизы. И это при том, что изначально певица готовила себя морально к тому, что будет ощущать себя бабушкой рядом с малышами. Но все получилось совсем по-другому. По словам шоумена, двойняшкам Гарри и Лизе она стала абсолютной мамой. Алла Пугачева ужа давно не появляется на сцене, всю себя она посвятила детям. Так что единственным добытчиком в семье, можно сказать, стал Галкин.
Максим Гаклин с дочкой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В беседе для YouTube-проекта «А поговорить?» Максим Галкин намекнул, что певица не позволяет ему в воспитании детей. Так, к примеру, на двойняшек Гарри и Лизу никто не повышал голоса. «Я, например, гораздо более вспыльчивый, чем Алла, что странно. Так-то и не скажешь. И если бы не она, то, может быть, я бы уже несколько раз на детей и прикрикнул. А так они растут в абсолютной любви, они не знают, что такое повышенный голос, что такое ссоры. Они не видели, чтобы когда-то кто-то при них выяснял отношения в доме, поэтому они такие веселые и счастливые», — уточнил шоумен.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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