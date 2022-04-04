Марина Зудина накупила драгоценностей на миллионы

56-летняя актриса Марина Зудина рассказала о подарке сына. Артистка похвасталась внушительной коллекцией драгоценностей. При этом актриса утверждает, что важны не караты, а сам факт подарка. Вдова Олега Табакова стала часто появляться в свете. Актриса всегда тщательно продумывает свои аутфиты, подбирая наряды, в которых будет смотреться особенно шикарно. Звезда «Содержанок» предпочитает женственный стиль, хотя иногда и позволяет себе немного хулиганства. Внимательные поклонники Марины давно заметили и ее любовь к аксессуарам. На недавней кинопремии «Золотой орел» актриса блистала во всем великолепии. Она разбавила образ бриллиантовым набором из сережек, браслета, колье и кольца, стоимость которого превышала 15 миллионов рублей. Эксперты пояснили, что коллекция бриллиантовых, сапфировых и изумрудных украшения Марины составляет десятки миллионов рублей. При этом вдова легендарного артиста не отдает предпочтение только одному камню.Марина Зудина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Зависит от какого-то моего состояния. Это очень чувственное, это химия, наверное, как духи», — призналась Зудина. Она подчеркивает, что украшения обожал дарить ее покойный муж. Марина уже сняла обручальное кольцо, но долгое время постоянно носила его, не снимая даже не короткий срок. Однако актриса одинаково трепетно относится не только к дорогостоящим украшениям, но и к подарку сына, который он сделал ей в возрасте 6 лет. «Купил на все карманные деньги. Мы были в Швейцарии, и он пошел в магазин с няней. Долго выбирал и на все деньги купил вот такую маленькую игрушку. И я повесила на цепочку. Я даже не знаю, что дороже — какие-то караты или украшение, которое подарил сын в шесть лет?» — призналась Марина корреспондентам шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.