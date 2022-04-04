Microsoft запускает программу наставничества Xbox





Компания Microsoft в официальном блоге объявила о запуске программы наставничества Xbox. Программа нацелена на развитие в карьере видеоигр для женщин. Изначально программа была представлена в международный женский день, а теперь она стартует. Программа позволяет получить доступ к «ценным индивидуальным коуч-сессиям с ключевыми лидерами Xbox» в разных регионах.

В данный момент программа наставничества Xbox запускается на ограниченное количество регионов: США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Япония и Корея. Присоединиться к программе можно по этой ссылке, если вы из указанных регионов. До 6 апреля 2022 года можно подать заявку на участие в программе.

Коуч-сессии будут вести известные сотрудницы Xbox, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.