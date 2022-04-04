Михаил Галустян завоевывает Урал

Артист и шоумен Михаил Галустян получил новую работу. Глава компании «Империя музыки» Табриз Шахиди заявил, что шоумен Михаил Галустян возглавил одну из самых популярных концертных площадок Екатеринбурга. Юморист уже провел необходимые переговоры с владельцами концертного зала. Как отметил Табриз Шахиди, он и Михаил Галустян предложат максимум усилий, чтобы роскошная и великолепная площадка «получила новое дыхание» в своем развитии.Михаил Галустян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Целей и задач у нас много. Первостепенная — вывести площадку на лидирующие позиции в регионе», сказал Табриз Шахиди. Заметим, что ведущим некоторых мероприятий станет сам Михаил Галустян. Если, конечно, у заказчиков хватит средств оплатить его выступление, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург». Напомним, что Михаил Галустян — известный российский шоумен. Бывший участник КВН. В этом году ему исполнится 42 года.