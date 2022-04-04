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Многообещающая Citizen Sleeper получила дату релиза — сразу в Game Pass

Многообещающая Citizen Sleeper получила дату релиза — сразу в Game Pass


Несколько недель назад Microsoft объявила, что все игры издательства Fellow Traveller, которые выходят в ближайшее время, сразу будут доступны в подписке Game Pass. Одна из этих игр — Citizen Sleeper. Она сегодня получила дату релиза: проект Citizen Sleeper будет доступен на Xbox One, Xbox Series X | S и PC уже 5 мая 2022 года, в этот же день ее добавят в Game Pass.

На данный момент игра Citizen Sleeper выглядит крайне интересно, о чем говорят и журналисты, которые опробовать проект. Как пишет издание Eurogamer, игра представляет собой «смесь настольной игры и ролевой игры». В игре много описательного текста и вариантов диалога, как в RPG, есть прокачка, навыки и прочее, что присуще ролевым играм. Но все это происходит в пошаговой настольной игре, и многое из того, что вы можете сделать, зависит от кубиков, которые вы бросаете в начале каждого хода.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Citizen Sleeper, который сегодня представили разработчики с объявлением даты релиза проекта.


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По материалам: newxboxone

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