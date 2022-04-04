Молодой супруг Нонны Гришаевой пожаловался на нее

50-летняя актриса Нонна Гришаева считает, что даже отдых должен быть по расписанию. После первого развода, с отцом дочери Анастасии, звезда фильма «День радио» и «День выборов» столкнулась с предательством. Тогда артистка встречалась с мужчиной, который изменил ей с близкой подругой. «Очень больно. Мне водитель сказал, что у них отношения. Я, естественно, спросила, и они не стали отпираться», — призналась Нонна. Она подчеркнула, что не стала скандалить по этому поводу, а просто продолжила жить дальше. Со своим вторым мужем, 38-летним Александром Нестеровым, Нонна счастлива в браке с 2009 года. Избранник актрисы восхищается ею, хотя и не скрывает, что ужиться с Гришаевой оказалось непросто. В особенности ее характер проявляется на отдыхе.Нонна Гришаева с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В поездках с Нонной совершенно невозможно, потому что она продолжает существовать по графику. Меня это дико раздражает, потому что я хочу отдыхать», — пояснил Александр. Он привел в пример то, что завтракать в отпуске всегда нужно в одно и то же время. «В тот момент, если я встал чуть позже, то это уже не подходит, солнце уже не то, на пляж идти уже нельзя и уже пора идти обедать», — посетовал муж победительницы шоу «Три аккорда». В обычной жизни у Нонны тоже всё должно подчиняться заведенному ей самой порядку. От этого нередко страдает и сын актрисы, 15-летний Илья. «Трения всегда есть, потому что мама не может меня полностью контролировать. Она любит меня куда-то не отпускать, погулять даже иногда не пускает», — признался юноша в эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».