Народные гадания с яблоком на любовь и на будущее

Вадим Карасев

Узнать свое будущее можно разными способами, в том числе с помощью гадания на яблоках. Простой и доступный способ приоткрыть завесу тайны поможет узнать о том, что уготовила судьба.

Яблоки испокон веков читались мистическими фруктами, способными не только восполнить запас витаминов и микроэлементов, но и стать отличными проводниками в мир предсказаний. Не зря в народном фольклоре упоминаются наливные яблочки: их используют для омоложения и заглядывают будущее. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с простыми и правдивыми гаданиями, которые помогут ответить на важные вопросы о том, что ждет в будущем, и что ожидается на личном фронте.

Гадание на возлюбленного

Для проведения гадания стоит выбрать женский день недели: пятницу или субботу, а также выбрать красивые красные яблоки. Лучше всего брать плоды, выращенные на собственной даче, однако подойдут и магазинные фрукты. Дома яблоки отбирают по количеству претендентов, на каждом ногтем выцарапывают инициалы потенциальных женихов. После этого яблоки кладут на красивую тарелочку и убирают поближе к окну. В идеале — оставляют на балконе при раскрытом окне или выносят в сад на стол.

С утра яблоки тщательно осматривают и определяют по их состоянию настрой женихов:

поклеванное птицей яблоко укажет на то, что жених не хочет серьезных отношений и не готов к ответственности;одно из яблок упало — с претендентом не получится создать отношения;яблоко в росе — в отношениях будет много слез;яблоко почернело — претендент будет изменять.

После этого целые и без повреждений яблоки подбрасывают и дают упасть на землю или на пол. Те плоды, что раскололись, укажут на ветреных женихов. Оставшиеся целыми яблоки символизируют симпатию и готовность к серьезным отношениям. Яблоки пробуют на вкус, и самое сладкое укажет на претендента, с которым можно начинать отношения.

Гадание на будущее

Для этого гадания нужно выбрать несколько яблок разных сортов и цветов. Их тщательно моют и на ночь складывают в полотняный мешочек. С утра после пробуждения достают одно яблоко, не заглядывая в мешок.

Гадание на любовь

Зеленое яблоко — в скором времени финансовое положение улучшится.Желтое яблоко — не стоит разглашать своих планов, чтобы они не сорвались.Красное яблоко — признание в искренних чувствах.Кислое яблоко — предательство.Сладкое яблоко — удача не отвернется и задуманное сбудется.Пресное яблоко — не стоит начинать серьезных проектов в ближайшие дни.

Яркое крупное яблоко разрезают и вынимают косточки. Их высаживают в небольшие горочки, подписав каждый именем потенциального жениха. Та косточка, которая прорастет раньше других, укажет на человека, готового к серьезным отношениям. Яблоньки лучше всего высадить в лесу или парке в месте, где их не повредят во время роста.

Гадание на события

Яблоки режут на дольки, а затем помещают в широкий таз с водой. Берут в руки ковш и зачерпывают воду с яблоками, не глядя:

четное количество долек: планы воплотятся в жизнь;нечетное количество долек: задуманному не суждено сбыться;попалась долька с косточками: на пути к поставленной задаче будут трудности, которые нужно преодолеть самостоятельно.