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Ольга Орлова в шоке от русофобии

Ольга Орлова в шоке от русофобии
Ведущая и певица Ольга Орлова в недоумении от поведения зарубежных брендов. На днях стало известно, что модный дом Chanel больше не продает вещи и аксессуары россиянам. В Дубае, например, прежде чем оформить покупку, просят показать паспорт. Такое положение дел возмутило российских медиаперсон, кто привык пополнять свой гардероб изделиями этого модного дома.
Ольга Орлова Порассуждала на эту тему и Ольга Орлова, отвечая на вопросы фанатов в соцсети. «Если говорить об уходе трендов, то беспокоят вовсе не тряпки, меня волнуют люди, которые потеряли работу. Если вы спрашиваете про отказ продавать вещи русским, то для меня это все очень грустно и странно. Я не могу понять, как можно бороться за права меньшинств, равенство черных и белых, заявлять о всеобщей толерантности и при этом хейтить русских, давая им понять, что они изгои», — порассуждала Орлова. Напомним, ранее о решении Chanel высказалась модель и певица Анна Калашникова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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