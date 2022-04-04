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Почему мне никогда не выучить финский: 16 приколов об этом удивительном языке

Почему мне никогда не выучить финский: 16 приколов об этом удивительном языке

У нас в Петербурге любят повторять, что "Курица не птица, Финляндия не заграница". Позвольте все же не согласиться с этим наивным утверждением. Если подходить к вопросу с точки зрения языка, то Финляндия не просто заграница, а вообще совсем другой мир...

1. Представьте себе финнов на празднике. Вот они поднимают бокалы и говорят не "За любовь!", а ...

2. Слово "громкость" практически на всех языках мира звучит одинаково. Но только не у финнов...

3. "Экватор" тоже отдельная песня

4. Как и "футбол"

5. Такое впечатление, что финны специально стараются выделиться

6. Мол, пусть у вас там будет "солнце", а у нас вот так вот

7. Планируете учить финский язык? Да вы даже в зоопарк никого пригласить не сможете!

8. Да что там зоопарк! Вас спросят: "Откуда вы приехали?". А вы им что скажете?

9. Но удивляться тут нечему. Люди даже к названию собственной страны подходят особым образом

10. "Компьютер" по-фински. Просто немыслимо!

11. "Энциклопедии" тоже досталось...

12. Черепахам не повезло.

13. В общем, не самый простой язык, скажу я вам.

14. Если до этого момента я еще верила в свои силы, то узнав, что дракон = лосось + змея, поняла, что мне не выучить этот язык никогда!

15. И Бэтмен меня просто добил

16. Такая вот языковая "система"

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По материалам: Юмор

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