Покинувшая Россию Рената Литвинова попала в больницу

Актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась фото из больничной палаты. Сегодня стало известно, что Рената Литвинова за границей угодила в больницу. Сама актриса опубликовала снимок в своем Telegram-канале: похудевшая и изможденная, она лежит на кровати, на ней — зеленая больничная накидка. В руке актриса держит кружку с кофе. Возможно, нервное переживание сказалось на здоровье актрисы. На руке Литвиновой браслет, именно такие обычно надевают на пациентов в заграничных клиниках. Больничная одежда сидит на Литвиновой как авторский наряд, зеленая сорочка кокетливо приспущена с плеча.Рената Литвинова «Сегодня. В окне — солнце, — подписала снимок Литвинова и добавила. - А мыслями в России». О причинах обращения к врачам она не сообщила. В комментариях поклонники стали интересоваться ее здоровьем и желать скорейшего выздоровления. Кто-то из подписчиков предположил, что раз она пьет кофе, значит, у нее все в порядке. О том, что актриса уехала из России, стало известно в конце февраля. Артистка поселилась в Бельгии, где живёт её дочь Ульяна. Из-за неожиданного отъезда Литвиновой гастроли театра МХТ им. А. П. Чехова, оказались под угрозой срыва. Сначала зрителей поставили в известность о замене спектакля Литвиновой «Звезда вашего периода» на «Сирано де Бержерак». Затем стало известно о еще одной замене. Как выяснилось, место Литвиновой в постановке «Северный ветер» займет молодая жена Константина Эрнста — Софья. Звезда сериала «Содержанки» исполнит главную роль. «Роль Маргариты исполнит Софья Эрнст. Гастроли пройдут на сцене ГАБТ имени А. Навои в рамках Международного фестиваля театра и балета», — сообщила пресс-служба театра. Литвинова не признается, когда собирается вернуться домой. Недавно она обратилась к своим фанатам с извинениями. «Не приеду… и прошу прощения — у моих зрителей и у моих артистов — надеюсь, мы ещё сыграем? Спасибо вам за понимание… Я не пропадаю», — пообещала Рената.