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Пользователь Xbox One рассказал, как муравьи свили гнездо внутри консоли

Пользователь Xbox One рассказал, как муравьи свили гнездо внутри консоли


Ни одно устройство не застраховано от того, что в нем могут завестись насекомые, особенно если для того есть другие предпосылки. Но фактов массовой жизни насекомых внутри Xbox One наверняка не так уж и много. От того интересна история одного из пользователей Reddit, который рассказал о гнезде муравьев внутри своей консоли Xbox One.

Один из пользователей Reddit под ником DMOrange рассказал, что у него внутри Xbox One возникло настоящее гнездо муравьев. Вот что он пишет:

У нас с женой были проблемы с муравьями, и мы не могли понять, откуда они взялись. Мы искали везде, ставили ловушки для муравьев, чистили и пылесосили несколько раз в неделю. Моя жена пошла чистить развлекательный центр и потянулась, чтобы вытащить Xbox One, но ее встретили муравьи, ползающие по ее рукам. Я попытался спасти систему [консоль], разобрав ее и сдув муравьев баллончиком со сжатым воздухом, но это не помогло. Они высыпались из оптического привода, когда я держал его вверх дном. Они были на каждом уровне Xbox и устроили гнездо по всей системе. Это было ужасно.

Ниже можно в ролике посмотреть, как выглядит гнездо муравьев внутри консоли — видео снято этим самым пользователем с Reddit, когда консоль уже была вынесена во двор.

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По материалам: newxboxone

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