Повзрослевшая фигуристка Камила Валиева предстала в неожиданном образе

Фигуристка Камила Валиева, после разочарования на олимпиаде, приступила к тренировкам и приняла участие в ледовом шоу, а в выходные повеселилась на вечеринке. Трагедия в Пекине заставила Камиллу Валиеву быстро повзрослеть — она уже не выглядит той испуганной девчонкой с грустными глазами, которая, едва сдерживая слезы, ждет оценок от судей, и превращается в настоящую красотку. Уже в конце апреля фигуристка отметит 16-й день рождения, а пока — наслаждается беззаботной юностью.Камила Валиева Прошлая неделя выдалась для Камилы непростой — вместе с другими спортсменами она выступила в ледовом шоу, организованном ее тренером Этери Тутберидзе.За последнее время Валиева стала еще сильнее и увереннее в себе, но при этом не утратила ту магию и изящество, которые заставляют зрителей восхищаться ее выступлениями. Фигуристка порхала по льду словно ангел и растрогала всех лирическим номером, а уже на следующий день доказала всем, что это — только образ, а в жизни она уже давно стала другой. Эффектной, дерзкой и веселой.Камила Валиева и Ева Уварова Для того, чтобы немного отвлечься от постоянных тренировок, Камила вместе с Евгенией Медведевой и своей подругой Евой Уваровой, известной по шоу «Танцы», отправилась на вечеринку. Теперь романтичные платья фигуристка носит только на выступлениях. На фотографиях, которые звезда спорта выложила в социальных сетях, она позирует в коротком черном топе с оголенным животом, в джинсах с заниженной талией и на каблуках. Свой образ Камила дополнила серьгами-кольцами и броским макияжем, который, судя по комментариям, больше всего понравился ее подписчикам.Камила Валиева, Евгения Медведева и Ева Уварова «Камила, твой образ просто сразил меня, шикарнейшие!», «Вау, Камила, мэйк шикарный, а образ тебе очень идет, ты самая красивая, ты лучшая», «Красотка, нет слов!», — пишут ее восхищенные поклонники. Но несмотря на то, что Камила Валиева начала новую главу жизни, в ее прошлом остался один незакрытый вопрос. Свою золотую медаль, завоеванную в Пекине в командных соревнованиях, девушка, как и другие участники сборной, пока так и не получила. Уже после окончания турнира в ее крови в микродозе был обнаружен допинг — препарат, который стимулирует работу сердца. Фигуристка призналась, что он попал в ее организм случайно, однако дело было направлено в суд. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место — не смогла справиться с нервным напряжением и упала с нескольких элементов.Когда Международный олимпийский комитет вынесет свое решение, пока неизвестно, однако поклонники Валиевой верят, что однажды она обязательно получит свое заслуженное «золото».