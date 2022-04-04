Прием в гражданство детей с родителем — гражданином РФ предложили упростить

10:04 Автор: Наталия Васильева

Ребенку с гражданством другой страны, один из родителей которого является гражданином РФ, предложили предоставлять российское гражданство в упрощенном порядке без учета согласия второго родителя-иностранца. Такой законопроект планирует внести в Госдуму 4 апреля группа депутатов фракции ЛДПР и сенаторов, сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Сейчас один из родителей, имеющий гражданство РФ, вправе обратиться за получением российского гражданства для ребенка в упрощенном порядке, если на то есть согласие другого родителя-иностранца.

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 14 Закона «О гражданстве РФ», предусмотрев, что, если ребенок проживает на территории иностранного государства, такое согласие не потребуется в случае, если брак родителей расторгнут, или родитель, являющийся иностранным гражданином, лишен родительских прав либо признан недееспособным, или ребенок является лицом без гражданства.

Как отметили авторы законопроекта, необходимость принятия поправки вызвана тем, что в случае конфликта в семьях, где один из родителей — иностранец, требование о его обязательном согласии для оформления ребенку российского гражданства становится непреодолимым препятствием для этого. При этом при отсутствии у ребенка российского гражданства порой становится невозможно защищать его интересы, в том числе через оказание дипломатической и консульской поддержки.

Законопроект вносят депутаты Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Сергей Леонов и сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин.

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