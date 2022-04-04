Рита Дакота напугана болезнью дочери

Певица Рита Дакота сообщила, что ее дочь, Мия серьезно заболела. Артистка объяснила, почему «пропала» на несколько дней из соцсетей. Как выяснилось, певица отказалась от общения с фанатами из-за болезни её дочки. Сама артистка только недавно выписалась из больницы, а теперь в госпитализации нуждается четырехлетняя Мия. Дакота еще в начале зимы уехала с бойфрендом и ребенком на Бали. Артистка много раз бывала на этом острове, но ни разу не болела лихорадкой Денге, переносчиками которой являются местные комары. Как выяснилось, вслед за Ритой этой инфекцией заразилась сначала её помощница, а потом и дочка. По словам певицы, у заболевшей Мии высокая температура и общая слабость. Исполнительница нашла педиатра и рассказала о проведенном осмотре.Рита Дакота - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Вызвали хорошего местного педиатра. Говорит, в горле инфекция. И лимфоузлы огромные», — переживает Рита. Дакота, кстати, придерживается точки зрения, что вселенная подаёт знаки через болезнь ребенка. Артистка считает, что Мия заболела из-за того, что её мама обесценивала свой труд. «Мы все знаем, что у таких маленьких деток все болезни — это про маму. Свои болезни появляются позже», — считает певица, опираясь на основы психоматики. Напомним, что сегодня о проблемах со здоровьем рассказала и актриса Любовь Толкалина. Врачи приняли решение о госпитализации артистки в одну из столичных клиник. В тот же день стало известно о том, что Рената Литвинова тоже находится на стационарном лечении в европейской больнице.