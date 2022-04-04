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Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина

Сергей Лазарев получил от Андрея Норкина
Андрей Норкин посмеялся над певцом Сергеем Лазаревым. В очередном выпуске своей передачи Андрей Норкин прошелся по российским звездам, жалующимся на политическую ситуацию в мире. Особенно досталось от журналиста Сергею Лазареву. Спецоперация на Украине изменила жизненный уклад многих звезд. Одни спешно уезжают из страны, другие, напротив, выражают единение с народом России. Есть и те, кто вовсе ушел в депрессию и уныние. Так, к примеру, Сергей Лазарев еще в конце февраля пожаловался, что больше не чувствует себя в безопасности. Также артист отмечал, что из-за сложившихся обстоятельств не может работать. На высказывания призера «Евровидения» обратил внимание журналист и телеведущий Андрей Норкин. В своей передаче «Место встречи» на НТВ он заявил, что высказывания Лазарева не вызывают у него ни грамма сочувствия.
Сергей Лазарев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я недавно вот что прочитал: певец Сергей Лазарев признался, что плачет от всего происходящего и не может творить. Ему написали, мол, Шостакович в блокадном Ленинграде мог творить, а он не может. Ну, ребята, вы чего?» — обескуражен Норкин. Ведущий и раньше негативно высказывался о звездах, которые стали активно выражать политическую позицию. Особенно суров он был к тем артистам, которые уехали из России. По мнению Норкина, этим знаменитостям не удастся реализовать творческий потенциал на Западе, поэтому вскоре они захотят вернуться. Тем временем Сергей Лазарев, как и многие его коллеги, подвергся травле после высказываний про Украину. Сейчас артист постарался минимизировать активность в социальных сетях, чтобы лишний раз не раздражать публику.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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