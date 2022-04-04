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Сколько стоит самая дорогая почтовая марка

Сколько стоит самая дорогая почтовая марка

00:37  Автор: Мария Соколова



Самую редкую в мире почтовую марку выпустили 166 лет назад, 4 апреля 1856 года, в колонии Британская Гвиана. Её изготовили в типографии в единственном экземпляре. А в 2014 году после многих перепродаж марку продали на торгах за 9,5 миллиона долларов.

Восьмиугольная «Британская Розовая Гвиана» напечатана черной краской на красной и не имеет перфорации. В центре марки — изображение трёхмачтовой шхуны.

В 1873 году 12-летний мальчик нашел дома конверт с этой маркой, отпарил ее и продал за 6 шиллингов соседу-филателисту. Через пять лет марка оказалась в Европе, где её несколько раз перепродавали по всё большей цене. В 1980 году её купил за 935 тысяч долларов Джон Дюпон — представитель одного из богатейших промышленных кланов США. В 1997 году Дюпона осудили на 30 лет тюрьмы за убийство.

День 4 апреля в истории


Марка хранилась в банке, а в марте 2014 года её выставили на торгах аукционного дома «Sothebys» в Нью-Йорке во время распродажи состояния Джона Дюпона. В итоге в июне 2014 года на торгах марка номиналом в 1 цент была продана за 9,5 миллиона долларов и стала самой дорогой почтовой маркой в мире. Её купил дизайнер и владелец обувной фирмы Стюарт Вайцман.



#история


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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