Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator коснется Италии и Мальты





Разработчики Microsoft Flight Simulator продолжают выпускать обновления World Update, которые улучшают отдельные регионы в игре. Такие обновления выходят бесплатно для игроков, и после них отдельно взятые регионы начинают выглядеть гораздо лучше: появляются новые аэропорты, достопримечательности, активности и прочее.

В World Update IX для Microsoft Flight Simulator, который должен выйти в мае, разработчики намерены сконцентрироваться на Италии и Мальте. Как обычно, разработчики заранее не раскрывают планы по конкретным объектам, которые будут улучшены на мировой карте с апдейтом, в мае станут известны подробности по обновлению.

Напомним, прошлый апдейт Microsoft Flight Simulator был посвящен Пиренейскому полуострову, и он включал в себя обновление Испании, Португалии, Андорры и Гибралтара.