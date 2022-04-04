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Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator коснется Италии и Мальты

Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator коснется Италии и Мальты


Разработчики Microsoft Flight Simulator продолжают выпускать обновления World Update, которые улучшают отдельные регионы в игре. Такие обновления выходят бесплатно для игроков, и после них отдельно взятые регионы начинают выглядеть гораздо лучше: появляются новые аэропорты, достопримечательности, активности и прочее.

В World Update IX для Microsoft Flight Simulator, который должен выйти в мае, разработчики намерены сконцентрироваться на Италии и Мальте. Как обычно, разработчики заранее не раскрывают планы по конкретным объектам, которые будут улучшены на мировой карте с апдейтом, в мае станут известны подробности по обновлению.

Напомним, прошлый апдейт Microsoft Flight Simulator был посвящен Пиренейскому полуострову, и он включал в себя обновление Испании, Португалии, Андорры и Гибралтара.

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По материалам: newxboxone

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Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator коснется Италии и Мальты
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