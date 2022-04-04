SnowRunner обновят 31 мая до Xbox Series X | S — представлен трейлер





Разработчики игры SnowRunner пару недель назад анонсировали обновление проекта до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Теперь известна точная дата выхода апдейта — 31 мая 2022 года. Обновление будет распространяться бесплатно для всех игроков, которые имеют копию игры для Xbox One или Playstation 4. Отметим, что на Xbox игра SnowRunner доступна в Game Pass.

Ниже можно посмотреть трейлер обновления SnowRunner до Xbox Series X | S и Playstation 5. Согласно заявлениям разработчиков, игра получит различные графические улучшения, 4K и 60 FPS. Указано, что игра будет иметь кроссплатформенный мультиплеер.

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