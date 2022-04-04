Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

SnowRunner обновят 31 мая до Xbox Series X | S — представлен трейлер

SnowRunner обновят 31 мая до Xbox Series X | S — представлен трейлер


Разработчики игры SnowRunner пару недель назад анонсировали обновление проекта до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Теперь известна точная дата выхода апдейта — 31 мая 2022 года. Обновление будет распространяться бесплатно для всех игроков, которые имеют копию игры для Xbox One или Playstation 4. Отметим, что на Xbox игра SnowRunner доступна в Game Pass.

Ниже можно посмотреть трейлер обновления SnowRunner до Xbox Series X | S и Playstation 5. Согласно заявлениям разработчиков, игра получит различные графические улучшения, 4K и 60 FPS. Указано, что игра будет иметь кроссплатформенный мультиплеер.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Future Games Show и PC Gaming Show запланированы на 12 июня
Future Games Show и PC Gaming Show запланированы на 12 июня
SnowRunner обновят 31 мая до Xbox Series X | S — представлен трейлер
SnowRunner обновят 31 мая до Xbox Series X | S — представлен трейлер
"Грэмми-2022": Джастин и Хейли Бибер, Дуа Липа, Леди Гага и другие звезды на красной дорожке
"Грэмми-2022": Джастин и Хейли Бибер, Дуа Липа, Леди Гага и
Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator коснется Италии и Мальты
Следующее обновление мира Microsoft Flight Simulator коснется Италии
Повзрослевшая фигуристка Камила Валиева предстала в неожиданном образе
Повзрослевшая фигуристка Камила Валиева предстала в неожиданном образе
Виктория Дайнеко нашла любовь в социальных сетях
Виктория Дайнеко нашла любовь в социальных сетях
Марина Зудина накупила драгоценностей на миллионы
Марина Зудина накупила драгоценностей на миллионы
Алексей Чумаков оправдался за свой отъезд
Алексей Чумаков оправдался за свой отъезд
Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках Xbox
Layer Section & Galactic Attack S-Tribute выйдет на приставках
Битва обложек. AnOther Magazine против Vogue
Битва обложек. AnOther Magazine против Vogue
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 4 по 10 апреля 2022 года
Яна Рудковская высказалась о запрете известного бренда
Яна Рудковская высказалась о запрете известного бренда

Топ на сегодня

В Антарктиде на станции «Академик Вернадский» началась пересменка экипажей
В Антарктиде на станции «Академик Вернадский» началась пересменка
Утечка: В сеть выложили новые скриншоты раннего билда Starfield
Утечка: В сеть выложили новые скриншоты раннего билда Starfield
Екатерина Андреева призналась, что она не просто «говорящая голова» на Первом канале
Екатерина Андреева призналась, что она не просто «говорящая голова»
Маргарита Симоньян высказалась о судьбе сбежавших звезд
Маргарита Симоньян высказалась о судьбе сбежавших звезд
Какие последствия могут грозить нашей планете при встрече со швейной иглой
Какие последствия могут грозить нашей планете при встрече со швейной

Еще по теме

SnowRunner получит обновление до Xbox Series X | S в мае
Объявлена дата выхода обновления Assetto Corsa Competizione до Xbox Series X | S, новый трейлер
Как выглядит Cyberpunk 2077 на Xbox Series S — показали официальный геймплей
Digital Foundry: Сравнение оптимизации Skyrim для Xbox Series X | S и Playstation 5