State of Decay 3 все еще на стадии предварительного производства





В 2020 году состоялся анонс игры State of Decay 3 от студии Undead Labs. С того момента новых материалов по игре не показывали, а в рамках анонса продемонстрировали только тизер. До выхода игры может быть еще очень много времени, если верить информации журналистов Kotaku.

Портал Kotaku опубликовал расследование, в рамках которого поговорил с сотрудниками Undead Labs. Само расследование, в первую очередь, рассказывает о рабочей обстановке внутри студии, в том числе в нем говорится о наличии сексизма и плохом управлении созданием проектов.

Есть в этом материале и некоторая информация про State of Decay 3. Отмечается, что игра State of Decay 3 все еще находится на стадии предварительного производства. В 2021 году студия представила внутреннюю демонстрационную версию проекта, которая провалилась, из-за чего разработчики над многими моментами начали работать заново. При этом, указывается, что разработка затягивается из-за неэффективного менеджмента — говорится, что отдельные команды внутри студии не были связаны друг с другом, из-за чего некоторые из них занимались одними и теми же задачами.

Напомним, ранее инсайдеры говорили, что ждать State of Decay 3 стоит ближе к 2024 году.

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