В Госдуму повторно внесли поправки к закону о местной власти

16:15 Автор: Юлия Катенёва

Законопроект: № 99603-8

Депутаты от «Единой России» Евгений Федоров и Татьяна Кусайко, а также заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов и сенатор Татьяна Сахарова повторно внесли поправки в закон о публичной власти. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Документ вводит критерии оценки работы глав муниципальных образований, а также устанавливает основания для отрешения от должности местной власти. Прежняя редакция документа, внесенного в Госдуму 23 марта, в настоящий момент находится в архиве.

Согласно закону о публичной власти, глава региона вправе отстранить от должности главу МО или администрации в случае непринятия мер по устранению причин предупреждения в течение месяца. Однако механизм такого взаимодействия прописывается в законе о принципах организации местного самоуправления, который в настоящий момент готовится ко второму чтению, поясняют авторы инициативы.

Формулировки, используемые в законе, являются оценочными и неопределенными, считают авторы инициативы. Поэтому оценивать деятельность местной власти предлагается по факту достижения плановых показателей, а решения об отставке принимать на основании неустранения причин выговора или предупреждения.

«Поправками предлагается предусмотреть в качестве условия применения меры отрешения от должности неустранение в установленный срок нарушения, за которое ранее было вынесено предупреждение, объявлен выговор», — говорится в пояснительной записке.





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