В Лондоне картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы" переименовали в "Украинских танцовщиц"

Вадим Карасев

Сотрудники Лондонской национальной галереи переименовали картину импрессиониста Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в "Украинских танцовщиц" на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Как рассказал изданию сотрудник галереи, по поводу названия полотна, на котором изображены танцующие девушки с желтыми, голубыми и красными цветами и лентами в прическах, давно были дискуссии. На фоне политического конфликта на Украине специалисты приняли решение скорректировать название. За последний месяц полотну уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации. Мы сочли подходящим моментом обновить его название, чтобы оно лучше отражало тему работы, — заявил инсайдер.

Такую инициативу предложила украинская художница Мириам Найем, которая обратилась с просьбой изменить название полотна к руководству галереи, а также в Музей Гетти в Лос-Анджелесе и Метрополитен-музей в Нью-Йорке, где также хранятся работы Дега.

На фоне напряженной политической ситуации по всему миру начали "отменять" русских культурных деятелей. Это коснулось музыкантов, спортсменов и многих других — для продолжения деятельности за границей от них начали требовать публичного осуждения военной спецоперации РФ на Украине.

Ксения Смирнова