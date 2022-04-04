В Новосибирской области пройдет программа «Шаг в будущее»

С 22 по 24 апреля в новосибирском детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России пройдет программа «Шаг в будущее». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

К участию приглашаются ребята в возрасте от 14 до 17 лет. Для них будут организованы лекции, мастер-классы, деловые игры и мероприятия по нескольким направлениям: «Интернет вещей, «VR/AR в проектной деятельности» и «Цифровое зрение». Завершающим мероприятием станет защита проектов.

«Участников ждут три насыщенных дня с интересными событиями. Проведенный в рамках Региональной школы конкурс проектов по IT-направлению является отборочным этапом Всероссийской профильной смены по цифровым технологиям и интерактивной робототехнике, которая пройдет на базе ВДЦ «Смена». Лучшие из лучших отправятся в ноябре на профильную смену в г. Анапу, Краснодарский край», – пояснил руководитель детского технопарка «Кванториум» Александр Локтионов.

Регистрация участников – в информационной системе персонифицированного финансирования «Навигатор дополнительного образования Новосибирской области».

