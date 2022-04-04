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Вассерман рассказал, как бороться с ростом цен на продукты

Вассерман рассказал, как бороться с ростом цен на продукты

23:35  Автор: Юлия Сапрыгина



Нынешний рост цен во многом связан с ажиотажем, при этом спрос разгоняет цены, а цены повышают спрос. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, нужно исключить хотя бы одну из причин ажиотажа, сказал «Парламентской газете» депутат Анатолий Вассерман («Справедливая Россия»).

В данном случае могут помочь меры так называемого эмоционального регулирования, считает парламентарий.

«Считаю, что не лишним в данной ситуации было бы выкладывание в магазинах на видных местах большего количества продуктов, на которые есть спрос. Потому что такая картина помогает уменьшить панику», — сказал Вассерман «Парламентской газете».

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Другой вопрос, что в этом должны быть заинтересованы и торговцы, подчеркнул он. И здесь уже нужны конкретные механизмы регулирования — например, повышение налогов. «Повышенное налогообложение сверхприбыли, то есть налог на торговлю должен расти пропорционально наценкам», — считает депутат.



#продукты #цены

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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