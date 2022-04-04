Виктория Дайнеко нашла любовь в социальных сетях

Певица Виктория Дайнеко приоткрыла завесу тайны личной жизни. Артистка после развода с Дмитрием Клейманом стала тщательно оберегать свое пространство. Теперь певица не распространяется о личном, предпочитая общаться с фанатами на отвлеченные темы. Однако выяснилось, что в жизни артистки произошли важные перемены, о которых она не смогла промолчать. Виктория влюбилась! Об этом она сама сказала своим фанатами. Как оказалось, возлюбленного звезда встретила в социальных сетях. Примечательно, что Дайнеко написала первая.Виктория Дайнеко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Влюбилась, да! Он знает, я честно призналась сразу. Я первая написала: «Привет, как дела!». Увидела фотографию и написала», — рассказала певица. Виктория отметила, что начала общение с мужчиной с неофициального аккаунта. На аватарке была не ее фотография, а снимок животного. Так что избранник звезды не в курсе, с кем общается. Знаменитость до сих пор не призналась, кто она, предпочитая оставаться инкогнито, хотя, по ее словам, они не раз встречались лично. Возможно, молодой человек настолько далек от мира шоу-бизнеса, что не в курсе, с кем ходит на свидания. Напомним, в 2017 году победительница «Фабрики звезд-5» рассталась с мужем, прожив с ним в браке всего два года. За это время у пары родилась дочь Лидия. Но после развода отец не уделяет внимания наследнице, что очень злит Викторию. Между тем, экс-супруг наслаждается новыми отношениями, и заботится о недавно родившемся ребенке.