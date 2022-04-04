Владимира Машкова обвинили в приставании к молодой девушке

Актер Владимир Машков подвергся обвинениям со стороны Юрия Назарова. Кажется, артист угодил в новый скандал. Юрий Назаров обвинил младшего коллегу в непристойном поведении: мол, актер приставал к его дочери. Юрий Назаров заявил — Машков использовал должностные полномочия в личных целях. Об этом 84-летний артист знает не понаслышке. Дочь Юрия Владимировича стала «жертвой» нынешнего худрука Театра имени Олега Табакова.Владимир Машков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Про Машкова слыхал самое нехорошее...» — начал было Юрий Владимирович, но тут же осекся. Интервьюер Антон Красовский попросил своего именитого гостя честно все рассказать, без сплетен. Тогда артист продолжил: «Нет, это не слухи! Дочь моя родная… Тут еще хуже, чем убивал и насиловал... паскуднее насилования. Врал, завлекал своим положением. Да ну пошел он! Противно мне!». Красовский перебил Юрия Владимировича и уточнил, в чем все-таки обвиняют Машкова. «Харассмент?» — спросил журналист. «Вот-вот, может быть. Я к Владимиру плохо отношусь!» — добавил Назаров в YouTube-шоу «Антонимы».