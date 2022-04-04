Вторая попытка России созвать Совбез ООН по ситуации в Буче не увенчалась успехом

Тема: Военная операция на Украине

23:10 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой ЛАГ рассказал о попытках западных стран во главе с председательствующей в Совете Безопасности ООН Великобританией «растворить» фейк о ситуации в украинском городе Буча в демагогических рассуждениях.

Ранее западные СМИ и украинские власти распространили снятые в Буче кадры, на которых можно увидеть тела погибших, лежащих на дороге. В Минобороны России назвали их провокацией. В ведомстве подчеркнули, что российские военные непричастны к убийствам мирных граждан: все подразделения Вооруженных сил РФ покинули город еще 30 марта, в то время как видео было опубликовано в ночь на 3 апреля.

Лавров напомнил, что Россия 3 апреля потребовала провести заседание Совбеза ООН по этому вопросу, однако британские коллеги отказались это сделать.

«Наша сегодняшняя попытка тоже не увенчалась успехом. Они ссылаются на то, что завтра они сами запланировали рассмотрение ситуации на Украине во всех ее аспектах. Догадываюсь, зная британскую дипломатию, что задача в том, чтобы растворить этот конкретный фейк в городе Буче в демагогических рассуждениях о природе украинского кризиса», — сказал Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

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Ранее в понедельник официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия 4 апреля повторно потребует созыва заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокациями украинских военных в Буче.

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