17 смешных питомцев, которым немедленно понадобилось попасть внутрь, и они ни капельки этого не скрывают

Многие кошки и собаки обожают проводить время на улице. Однако стоит им увидеть перед собой запертую дверь, они тут же начинают проситься внутрь. Такое поведение — не редкость для домашних питомцев. Чтобы растопить сердце хозяина, они используют своё главное оружие — обаяние и умоляющий взгляд. Как тут откажешь? Но перед тем, как впустить пушистика домой, нужно обязательно сделать несколько забавных снимков.

Интересно, на что они так смотрят?

Хозяин, ты испытываешь моё терпение

Откро-о-о-ой!

Выпустил кошку на улицу и вернулся к двери спустя 5 минут. Вот картина, которую я застал

Кошки — главные противники дверей. Это природная особенность. Животные оберегают свою территорию, поэтому закрытые двери мешают им вести полноценный обзор территорий, которыми они владеют.

Ты не можешь так поступить со мной. Я знаю, что ты ешь мясо!

Моя кошка может висеть так достаточно долго, прежде чем я обращу на неё внимание

Эй, хозяин, смотри! Я притворяюсь зомби!

Если я не открою дверь, меня ждут большие проблемы

Вежливый пёс

Я буду кричать, пока у тебя не проснётся советь

Разве ты не видишь, какой я милый? Я обещаю помыться, если ты впустишь меня!

Некоторые собаки тоже не любят закрытые двери. Однако их недовольство редко связано с желанием следить за своей территорией со всех точек обзорных точек. Как правило, они желают поиграть, поесть или пообщаться с хозяином, который надолго оставил их в одиночестве.

Кот-паук хочет попасть домой

Мой немецкий дог делает так всегда, когда прогулка ему надоела

Ты всё ещё сердишься?

Кажется, здесь немного холодно

Это не смешно

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