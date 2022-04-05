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17 смешных питомцев, которым немедленно понадобилось попасть внутрь, и они ни капельки этого не скрывают

17 смешных питомцев, которым немедленно понадобилось попасть внутрь, и они ни капельки этого не скрывают

Многие кошки и собаки обожают проводить время на улице. Однако стоит им увидеть перед собой запертую дверь, они тут же начинают проситься внутрь. Такое поведение — не редкость для домашних питомцев. Чтобы растопить сердце хозяина, они используют своё главное оружие — обаяние и умоляющий взгляд. Как тут откажешь? Но перед тем, как впустить пушистика домой, нужно обязательно сделать несколько забавных снимков.

Интересно, на что они так смотрят?

Хозяин, ты испытываешь моё терпение

Откро-о-о-ой!

Выпустил кошку на улицу и вернулся к двери спустя 5 минут. Вот картина, которую я застал

Кошки — главные противники дверей. Это природная особенность. Животные оберегают свою территорию, поэтому закрытые двери мешают им вести полноценный обзор территорий, которыми они владеют.

Ты не можешь так поступить со мной. Я знаю, что ты ешь мясо!

Моя кошка может висеть так достаточно долго, прежде чем я обращу на неё внимание

Эй, хозяин, смотри! Я притворяюсь зомби!

Если я не открою дверь, меня ждут большие проблемы

Вежливый пёс

Я буду кричать, пока у тебя не проснётся советь

Разве ты не видишь, какой я милый? Я обещаю помыться, если ты впустишь меня!

Некоторые собаки тоже не любят закрытые двери. Однако их недовольство редко связано с желанием следить за своей территорией со всех точек обзорных точек. Как правило, они желают поиграть, поесть или пообщаться с хозяином, который надолго оставил их в одиночестве.

Кот-паук хочет попасть домой

Мой немецкий дог делает так всегда, когда прогулка ему надоела

Ты всё ещё сердишься?

Кажется, здесь немного холодно

Это не смешно

Здесь вы сможете посмотреть другую смешную подборку, в которой домашние питомцы решили спрятаться от своих хозяев, но у них это не совсем получилось.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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